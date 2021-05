Siracusa, verde pubblico e igiene urbana: le perplessità di Fdi

Taglio della vegetazione spontanea ai bordi dei marciapiedi e nelle aiuole siano sempre in ritardo, cartacce lasciate a terra, mancato avvio della programmazione degli interventi di disinfestazione, derattizzazione e trattamento antilarvale.

La segnalazione arriva dal portavoce del Circolo Aretusa di Fratelli d'Italia, Paolo Cavallaro, che sollecita l'amministrazione comunale a fare presto e a vigilare con maggiore attenzione perché i servizi siano resi in modo scrupoloso e nei tempi giusti.

"E' un fatto di tutela del decoro - commenta Cavallaro - ma anche di igiene e sicurezza. Si intervenga perché la città sia pulita e curata per la soddisfazione dei cittadini che pagano le tasse e dei tanti turisti che, ci auguriamo, verranno presto a visitarla".