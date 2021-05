Siracusa, prevenzione attività illecite in agricoltura: firmato il Protocollo. E' il primo in Sicilia

Assicurare dignità, umana e lavorativa, ai braccianti stagionali e mettere fine ad una piaga che affonda le sue radici nel tempo come il caporalato.

Questi gli obiettivi del Protocollo che è stato firmato ieri sotto l'egida del prefetto di Siracusa, Giusi Scaduto e che pone la provincia di Siracusa, prima in Sicilia. La firma del Protocollo arriva dopo l'apertura e la realizzazione dell'ostello a Cassibile destinato ad accogliere durante le stagioni di raccolta i lavoratori stranieri regolari e con contratto di lavoro.

Ad apporre la propria firma in calce al protocollo tutti i sindaci del territorio provinciale, l'Inps, il Centro per l'impiego, l'Ispettorato del lavoro, i sindacati (Cgil, Cisl e Uil), l'Ente Bilaterale agricolo, Confagricoltura, Coldiretti e Cia.

i firmatari nell'ambito delle rispettive competenze si impegnano ad assicurare un’idonea sistemazione alloggiativa ai lavoratori, scongiurando così l’insorgere di baraccopoli, ad avviare una banca dati per l’incontro fra domanda e offerta di lavoro, prevenendo il caporalato e lo sfruttamento lavorativo, a contrastare i rapporti fittizi di lavoro nel settore agricolo. L'accordo prevede tappe ben scandite dal punto di vista temporale: entro 30 giorni dalla stipula l'Inps dovrà costituire la sezione territoriale della rete del lavoro agricolo di qualità, mentre l'Ebat, entro 60 giorni, al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro stagionale e contrastare il mercato sommerso del lavoro agricolo, dovrà realizzare una piattaformainformatica finalizzata a costityire una banca dati per il censimento dei lavoratori e delle aziende.