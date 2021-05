L'Eurialo Siracusa under 17 batte l'Augusta e vola in semifinale

Vittoria dell’Eurialo under 17 Ieri sera contro l'Augusta.

Le siracusane hanno superato al PalaLobello in tre set (parziali di 25-22, 25-23 e 26-24) le megaresi nella terza gara disputata tra le due formazioni. Il bilancio stagionale dei confronti era finora in perfetta parità, con una vittoria ciascuno. La vittoria di ieri vale il secondo posto nel girone, alle spalle dell’Aurora. Diventa così ininfluente, ai fini della classifica del triangolare (giocato con la formula del doppio girone di andata e ritorno) l’ultimo impegno della prossima settimana contro l’altra squadra del capoluogo, già certa del primo posto.

Nella semifinale del torneo regionale, l’Eurialo affronterà l’Ardens Comiso. “Sono soddisfatto della prestazione fornita dalle ragazze - commenta il tecnico Salvo Drago – perché hanno lottato con grinta contro un avversario mai domo. Era una gara decisiva e non l’abbiamo fallita. Ci concentriamo ora sulle due semifinali che ci vedranno affrontare una squadra insidiosa. Ce la giocheremo, pur sapendo che sarà difficile”.

Partita di andata a Siracusa, quella di ritorno a Comiso in date ancora da stabilire.

Domenica intanto ultimo triangolare di under 15. Al PalaCorso alle 9,30 in programma Aurora-Eurialo, a seguire arancioni contro Motuka. L’ultima sfida sarà quella tra le verdeblù e le modicane. All’Eurialo serve una vittoria nelle due gare in programma per riconquistare il secondo posto che vale l’accesso alle semifinali. Tutte le gare saranno disputate al meglio dei due set su tre.