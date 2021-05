Canicattini Bagni, parere positivo della Regione al grande impianto fotovoltaico alle porte della cittadina

La Regione favorevole all'impianto fotovoltaico di 67,421 MWp alle porte di Canicattini Bagni ma che comprende anche territori di Siracusa e Noto. Il parere positivo, dell’Assessorato regionale al Territorio e Ambiente, della valutazione di impatto ambientale, compresa la valutazione di incidenza ambientale, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione di venerdì 21 maggio 2021.

Già un anno fa la giunta e l’intero consiglio comunale di Canicattini Bagni, insieme ai Comuni di Siracusa e Noto, avevano espresso il loro fermo "no" alla realizzazione del mega impianto, la cui realizzazione metterebbe a rischio un ampio territorio dell’altopiano ibleo.

il Consiglio comunale di Canicattini Bagni, lo scorso anno, ha anche approvato un apposito Regolamento che limita al 3% massimo la quota percentuale di territorio disponibile alla realizzazione di impianti (circa 45 ettari su un totale di territorio di 1500 ettari), che non siano quelli di 10 Kw proposte da persone fisiche o 100 Kw per le attività produttive, e il rispetto delle distanze dalle aree e zone di salvaguardia e di interesse archeologico, oltre 250 metri dai corsi d’acqua, cave e valloni, oltre 200 metri da strade provinciali, 100 metri da strade comunali, e 300 metri da zone boschive, parchi e riserve.

"Se Musumeci - scrive il presidente del consiglio comunale di Canicattini Bagni, Paolo Amenta - vuole decidere lui al posto dei territori, deturpando l’ecosistema e i paesaggi, ci metta la faccia e se ne assuma la responsabilità”.