Siracusa, servizi alla persona: Confcooperative e LegaCoop in pressing sul Comune per il rispetto del nuovo Ccnl

"Assessorato alle Politiche Sociali di Siracusa sordo alle richieste delle cooperative sociali".

La denuncia arriva Confcooperative e Lega Coop che accusano l'amministrazione di mancato rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro, visto che i costi dei servizi continuano a non essere adeguati.

“Il Comune di Siracusa – spiegano i presidenti provinciali, Enzo Rindinella e Pino Occhipint - è capofila del Distretto socio sanitario e continua ad applicare per l’erogazione dei servizi alla persona una delibera del 2015 che fissa costi orari che meritano sicuramente di essere rivisti alla luce dell’applicazione del CCNL Cooperative sociali.

Le cooperative - spiegano - hanno comunque rispettato il nuovo contratto, adeguando gli stipendi dei soci e dei lavoratori. Ma è fin troppo ovvio che a questo punto non sono più in grado di sostenere le perdite causate da questa situazione".