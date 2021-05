Siracusa, ultimati i lavori di manutenzione al Pantheon

Completati i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del Pantheon. Gli interventi, conclusi grazie ai fondi della tassa di soggiorno, sono durati 2 mesi e sono costati circa 48mila euro.

Gli interventi hanno riguardato, in questa prima fase, il risanamento delle strutture in cemento armato della parte sommitale della chiesa ed il rifacimento dell’intonaco; la manutenzione delle opere in ferro quali la scala di accesso, la croce e le strutture portanti delle campane. Ripristinati, inoltre, gli impianti di automazione delle campane, quello elettrico e quello di illuminazione, con la sostituzione delle precedenti lampade con led di ultima generazione.

“I lavori al Pantheon, sul quale non si interveniva da qualche decennio, si inseriscono nell’avviata programmazione di riqualificazione del nostro patrimonio - dichiara il sindaco Francesco Italia che aggiunge: “E’ bello tornare a vedere illuminato uno dei simboli della città, peraltro inserito in un contesto urbanistico interessato da altri importanti interventi di riqualificazione”.