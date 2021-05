Priolo, in distribuzione il nuovo pass mare per i residenti

Nuovo pass mare in distribuzione per il parcheggio a Marina di Priolo.

I cittadini potranno ritirare il tagliando ogni giorno, dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 13, presentandosi al Comando di Polizia municipale con il certificato di proprietà dell’auto.

Il pass sarà valido dall'1 giugno al 30 agosto di ogni anno. I vecchi tagliandi non saranno più validi proprio a partire dal 1 giugno 2021.