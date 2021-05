"Tutti hanno diritto alla protezione da Covid", raccolta firme di Cgil-Cisl-Uil

Tutti hanno diritto alla protezione da Covid-19 – Nessun profitto sulla pandemia”. E' lo slogan di Cgil, Cisl e Uil di Siracusa per una raccolta firme in occasione della Giornata Europea di sabato 29 maggio.

Appuntamento in Piazza Pancali dalle 9 alle 12 “affinché non ci sia alcun profitto sulla pandemia – sottolineano i tre segretari Roberto Alosi, Vera Carasi e Luisella Lionti – e si possa dar forza e voce ad una campagna nazionale per richiamare l’attenzione su una situazione che riguarda la salute di tutti. Per questo chiediamo di sospendere i brevetti affinché si facciano i vaccini per tutti”.

Attraverso questa campagna nazionale, Cgil, Cisl e Uil chiedono che venga sottoscritta l’iniziativa accedendo all’indirizzo https://noprofitonpandemic.eu./it/

“Il Covid 19 si diffonde ancora a macchia d’olio – dicono i tre segretari di Cgil, Cisl e Uil – E le soluzioni devono più veloci. Chiediamo – concludono Alosi, Carasi e Lionti – che venga firmata questa iniziativa europea affinché la Commissione europea faccia tutto quanto in suo potere per rendere i vaccini e le cure anti-pandemiche un bene pubblico globale, accessibile gratuitamente a tutti e a tutte”