Noto, viola il foglio di via e ruba in un minimarket: denunciato 47enne

Viola il foglio di via obbligatorio e va a Noto per rubare in un minimarket.

L'uomo, un avolese di 47 anni, è stato bloccato all'uscita dell'esercizio commerciale e sottoposto a controllo: all'interno dello zaino sono state trovate due bottiglie di liquore rubate poco prima.

La refurtiva è stata restituita al proprietario del supermercato, mentre per il 47enne è stata disposta una doppia denuncia.