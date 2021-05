Siracusa, Flc Cgil: 3 donne nella segreteria provinciale

Tre donne nello staff del nuovo segretario provinciale della Flc Cgil, Giovanni La Rosa: sono Fabiola Carbonaro, Anna De Luca e Giusy Valenti a cui si affincherà Antonio Franzò in linea di continuità con il precedente incarico.

All’elezione, avvenuta in assemblea generale, era presente anche la segretaria nazionale Mariagrazia Pistorino.

"Ho deciso – riferisce Giovanni La Rosa – di nominare nella squadra di lavoro che mi accompagnerà da qui ai prossimi anni, le donne che si sono contraddistinte nel loro operato perché ho notato come abbiano collaborato in equipe, e hanno agito benissimo ogni situazione, da quelle relative alle domande alla contrattazione. Ma non solo, ognuna di loro ha delle conoscenze in materie specifiche".