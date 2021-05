L'Aretusa ai play off di A2 a Chieti dal 29 maggio al 2 giugno

La Pallamano Aretusa parteciperà ai play off di Serie A2 femminili a Chieti dal 29 maggio al 2 giugno, con la possibilità di accedere in A1. Nel quadrangolare iniziale della Final Eight l’Aretusa scenderà in campo contro Casalgrande di Reggio Emilia, Cellini Padova e Mezzocorona Trento. Due saranno le qualificate alle semifinali.

Se n’è parlato ieri pomeriggio nel salone Regina Margherita (ex scuola di musica Privitera) con i vertici del sodalizio presieduto da Placido Villari, atlete, tecnici e dirigenti oltre che rappresentanti istituzionali e federali. Presenti l'assessore comunale allo Sport, Andrea Buccheri, il delegato provinciale Coni, Liddo Schiavo, il delegato provinciale Figh, Vito Laudani e il consigliere regionale Figh Sicilia, Rosario Cappello.

Presenti anche le squadre giovanili dell’Aretusa. Per l’Under 17 vicecampione regionale: Antonino Brandino, Samuele Caramagno, Lorenzo Carnemolla, Giulio Carnemolla, Gaetano Ciavorella, Simone Faraci, Vincenzo Giuliano, Federico Iurato, Antonio Izzi, Gioele Occhipinti, Filippo Parisi, Marco Santoro, Mattia Tito e Navice Yatawarage; accompagnati dai tecnici Izzi, Costa e Augello, dal dirigente Alfio Settembre e dal fisioterapista Ugo Sortino

Questi, invece, gli Under 15 freschi di titolo regionale: Cristiano Bellamacina, Lorenzo Bertoli, Stefano Blanco, Gabriele Calvo, Samuele Caramagno, Giulio Carnemolla, Gabriele Ferrara, Daniele D’Alberti, Lorenzo Della Bina, Riccardo Giuffrida, Danilo Infantino, Lorenzo Mascali, Pierre Migliara, Giuseppe Serra, Navice Yatawarage, Matteo Vasquez e Luca Zivillica con i tecnici Roberto Giuffrida, Sergio Prestia e Ivan Sardo.

Ricordati anche i successi delle ragazze dell’Under 17 e 15 gemellate MaTTroina, anch’esse fresche di titolo regionale e prossime alle finali nazionali a Chieti, quindi è stata la volta delle protagoniste della A2 femminile: Elvira Strano, Vanessa Armeli e Alessia Di Nicolò (portieri), Martina Casella, Liala Lattuca, Rebecca Sapienza (ale sinistre), Liubica Ceklic e Maia Ini (terzini sinistri), Iulia Faig, Marina Micciulla, Gaia Furia e Licia Renato (centrale), Giorgia Romano (terzino destro), Marika Spada e Adriana Nasisi (ale destre), Elisa Spalletta e Valentina Giallongo (pivot e capitano). Con loro i tecnici Andrea Izzi, Antonio Costa, Enzo Augello e i dirigenti Tania Piazzese e Giusi Cutrona, senza dimenticare anche gli altri dirigenti “tutto fare” come Marco Faraci e Carmelo Villari, oltre il direttore sportivo Salvo Signorelli e il vicepresidente Giovanni Santoro.