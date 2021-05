Catania, scommesse illegali: blitz con 65 indagati

È in corso dalle prime luci dell’alba un’operazione di Polizia giudiziaria contro la criminalità organizzata catanese, coordinata dalla Procura Antimafia di Catania, che vede impiegati oltre 150 donne e uomini della Direzione Investigativa Antimafia, unità operative del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza supportati da unità eliportata della Polizia di Stato.

Eseguite quattordici misure di custodia cautelare in tutta la Sicilia orientale con 38 agenzie di scommesse sequestrate. In tutto gli indagati sono 65.

Le ipotesi di reato contestate vanno dall’associazione per delinquere finalizzata all’esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse, alla truffa aggravata ai danni dello Stato, all’intestazione fittizia di beni.