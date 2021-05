Siracusa, arrivato il Pfizer: ieri pomeriggio via al recupero delle prime dosi

Arrivati ieri le dosì di Pfizer tanto attese all'hub vaccinale dell'Urban center di Siracusa e ieri pomeriggio gran lavoro per cominciare a recuperare le prime dosi che erano state riprogrammate proprio a causa della fine delle scorte del siero. Nel frattempo, tra luned' e martedì, l'attività di vaccinazione era continuata con AstraZeneca e Moderna.

Il numero complessivo di somministrazioni è pertanto tornato ai livelli precedenti: nella giornata di ieri sono state effettuate 1.085 vaccinazioni, 558 con Pfizer, 232 con AstraZeneca, 250 con Moderna e 45 con Janssen.

Ieri, intanto, è partita la vaccinazione per gli studenti maturandi che, volontariamente e senza prenotazione, potranno essere immunizzati: per i maggiorenni, secondo indicazioni precise, si farà ricorso al siero monodose Janssen o in mancanza AstraZeneca. Ai minorenni, invece, verrà somministrato il Pfizer.