Finanziati due progetti tra Siracusa e provincia con i fondi Pac

Due progetti finanziati dal Mims per la provincia di Siracusa. A dare l'annuncio è il parlamentare siracusano Paolo Ficara (M5s), subito dopo la pubblicazione delle graduatorie di assegnazione dei fondi Pac 14/20, per investimenti nel recupero dei waterfront e il miglioramento dell’accessibilità turistica.

"Con circa 2,5 milioni di euro è stata ammessa a finanziamento la riqualificazione del Porto Piccolo di Siracusa, approdo Santa Lucia e Riva Porto Lachio - riferisce - mentre in provincia viene finanziata la programmazione e lo sviluppo progettuale del circuito del Barocco ovvero il sistema integrato di mobilità ciclo-ferroviario nel Val di Noto denominato Passiblei (1,4 mln), un progetto sviluppato in collaborazione tra la Provincia di Ragusa e quella di Siracusa".

Il finanziamento di questi progetti si aggiunge a quello dello scorso aprile che riguardava l’AdSP di Augusta-Catania.

Il programma Pac prevede, il completamento degli interventi entro il 2023. "Bisogna fare in fretta - conclude Ficara - e bisogna fare bene".