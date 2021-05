Portopalo, visita del dg dell'Asp Ficarra all'hub vaccinale

Visita del direttore generale dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra oggi all’Hub vaccinale di Portopalo, il secondo dopo l’Urban Center del capoluogo, il ventesimo tra gli Hub siciliani. La visita, che ha visto anche la presenza del sindaco, Gaetano Montoneri, è stata l'occasione per firmare con il Comune il contratto di comodato d’uso gratuito della struttura.

“Questa struttura – ha detto Ficarra – è fondamentale per coprire la zona sud della provincia. Il target che ci è stato assegnato è di quattro mila vaccinazioni al giorno in tutta la provincia che stiamo coprendo attraverso i due hub e i numerosi centri vaccinali attivati in tutti i comuni. Nell’hub di Portopalo abbiamo previsto 520 vaccini al giorno ma se arrivano dosi di vaccino a sufficienza questa cifra potrà essere tranquillamente raddoppiata".

L'hub è attivo dal 19 maggio ed è stato allestito dal Dipartimento regionale di Protezione civile in una tensostruttura di circa 900 mq di proprietà comunale all'interno di una ampia area riservata alla Protezione civile, all'ingresso della cittadina in contrada Cozzo Spadaro. La Protezione civile ha provveduto alla realizzazione del centro in appena dieci giorni affidandolo alla gestione aziendale. il responsabile unico del procedimento è stato l’architetto Biagio Bellassai, i lavori sono stati diretti dal geometra Armando Martinez del Drpc Sicilia.

L' "Hub Portopalo" è potenzialmente strutturato per gestire in contemporanea 6 linee operative ciascuna con un medico per l'anamnesi e due infermieri somministratori per un totale di 12 postazioni vaccinali. L'accettazione è strutturata con 4 postazioni informatizzate per l'accettazione mentre la registrazione e certificazione consta di sei postazioni informatizzate. Prima dell'accettazione gli utenti vengono indirizzati alla reception per le informazioni necessarie, compreso la compilazione dei consensi informati. È presente un operatore per eventuale supporto psicologico. La reception, suddivisa in 4 postazioni, è gestita dalle organizzazioni di volontariato Croce rossa e Misericordia. La gestione esterna e la regolamentazione degli ingressi è affidata alla locale Protezione civile. L'orario di apertura al pubblico va dalle 9 alle 19 di tutti i giorni.