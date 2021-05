Priolo, al via il progetto “Nuovi Orizzonti...favoriamo insieme Legami Inclusivi”

Ha preso il via ieri pomeriggio a Priolo il progetto “Nuovi Orizzonti...favoriamo insieme Legami Inclusivi”, rivolto ai bambini di età compresa tra i 6 e i 13 anni.

L’iniziativa, voluta dall’amministrazione Gianni e realizzata grazie alla convenzione siglata con la cooperativa sociale “Il Sorriso, coinvolgerà inizialmente 10 bimbi che vivono una situazione di particolare disagio familiare. Referente del progetto è Rita Lo Presti, psicologa dei Servizi Sociali del Comune, che ha curato l’iniziativa insieme alla Dirigente, Maria Concetta Bisognano.

Ieri ad accogliere i piccoli e a giocare con loro c’erano il sindaco Pippo Gianni, il vicesindaco Maria Grazia Pulvirenti, gli assessori alle Politiche Sociali e alla Pubblica Istruzione, Diego Giarratana e Patrizia Arangio.

“Un progetto - sottolinea il sindaco Gianni - che vuole essere un segnale di attenzione nei confronti di questi bimbi e delle loro famiglie”.

“L’amministrazione comunale - afferma l’assessore Giarratana - ha tenuto conto anche del disagio e della sofferenza dei bimbi dovuta alla pandemia e ha ritenuto importante coinvolgerli in momenti ludico-ricreativi, sportivi ed educativi. Il progetto, sperimentale, segna un nuovo inizio, un ritorno alla libertà; avrà la durata di tre mesi, offrirà anche il servizio bus e coinvolgerà i bambini dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18, e il sabato dalle 9 alle 12. Le varie iniziative - fa sapere Diego Giarratana - verranno svolte presso la sede della cooperativa “Il Sorriso”, mentre le attività sportive, come nuoto, canoa e vela, già calendarizzate, si svolgeranno presso Marina di Priolo. I bambini saranno seguiti dal personale della cooperativa e da educatori selezionati che si prenderanno cura di loro, li ascolteranno, lavoreranno sulle emozioni e sulle paure”.