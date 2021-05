Siracusa, 2 giugno: la Festa della Repubblica si celebra a Cassibile

Mercoledì 2 Giugno 2021 si celebra la Festa Della Repubblica.

Quest'anno la Festa provinciale si svolgerà a Cassibile. Il programma prevede alle 9 in piazza Don Antonio Saitta l'alzabandiera e la deposizione di una corona d'alloro; alle 9,30 in via degli Ulivi la lettura del messaggio del presidente della Repubbliuca, Mattarella, la consegna delle onorificenze al "merito della Repubblica" e poi l'iniziativa "La Repubblica in parole, immagini, sapori e suoni" a cura degli studenti degli istituti Falcone-Borsellino, Federico di Sveviae Gagini, di Salvatore Meda, Franz Cantalupo, Riccardo Leonelli e Mario Incudine.

La cerimonia sarà trasmessa in diretta sul sito del Comune di Siracusa e dell'Assostampa.