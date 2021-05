Siracusa, rattoppate 1.000 buche sulle strade cittadine: intervento anche alla Marina

Sono già mille in due mesi gli interventi di riparazione di buche effettuati a Siracusa nell'ambito degli interventi di manutenzione stradale. A questi va aggiunta la sistemazione di 10 tombini e di 40 metri quadrati di marciapiede in viale Tica.

Terminato anche l’intervento sulla passeggiata della Marina: si tratta di lavori provvisori in attesa di quelli definitivi annunciati dalla Regione per il prossimo autunno. La zona, infatti, è di proprietà demaniale.

Gli operai hanno rimosso le mattonelle staccate e hanno effettuato le riparazioni con cemento perché senza la preparazione del sottofondo, come hanno spiegato i tecnici, sarebbe stato impossibile posizionare delle nuove mattonelle.

Tutti gli interventi sono stati effettuati secondo i nuovi criteri previsti dal capitolato.

“Una tabella di marcia che ci lascia soddisfatti – affermano il sindaco, Francesco Italia, e l’assessore Maura Fontana – perché i numeri ci dicono che con le nuove tecniche riusciamo a essere più efficaci e rapidi negli interventi. Nei prossimi giorni gli operai si sposteranno a Cassibile per sistemare le strade della frazione, ma sappiamo che c’è ancora molto da fare. Tra il milione e mezzo postato quest’anno in bilancio per la manutenzione straordinaria e le manutenzioni ordinarie previste, contiamo di potere presto dare dignità a molte strade della città”.

Le riparazioni sono state effettuate in circa 50 arterie: viale Regina Margherita, viale Tunisi, via Diodoro Siculo, via Basilicata, via Calabria, via Algeri, viale Tica, via Senatore Di Giovanni, viale Epipoli, via della Madonna, via Italia, via San Metodio, viale Zecchino, traversa Vallone Carancino, traversa Sinerchia, via Monviso, via Frasca, via Monte Bianco, via Monte Cammarata, via Aliffi, via monte Pellegrino, via Monte Genuardo, via Salibra, viale Epipoli, viale Tisia, via Alessandro Specchi, viale Pitia, viale Murri, viale Vanvitelli, via Achille Adorno, via Corsica, via Piave, via Ascari, via Toscano, via Salvo D'Acquisto, via delle Carmelitane scalze, via Antonio Rudinì, via Monte Bianco, via delle Petunie, viale Tunisi, via Puglia, viale dei Comuni, via Taranto, via Giuseppe Reale, via Luigi Vinci, via Taranto, via Concetto Lo Bello, viale Teracati, via Costanza Bruno, piazza Toscano, via Serafino Privitera, riviera Dionisio il Grande.