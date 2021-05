Noto, Eremo di San Corrado: al via i lavori di adeguamento e miglioramento

Partono la prossima settimana i lavori di adeguamento funzionale e miglioramento strutturale all’Eremo di San Corrado di fuori, a Noto.

Nei giorni scorsi la consegna dei lavori, alla presenza anche di don Eugenio Boscarino, il parroco di San Corrado. I fondi, circa 800mila euro, arrivano dalla partecipazione al bando “Patto per il Sud”.

L’intervento di manutenzione riguarderà il tetto e le pareti sopraelevate, per poi proseguire con il recupero della facciata. Raccogliendo le indicazioni di don Eugenio Boscarino, il sindaco Corrado Bonfanti ha chiesto alla ditta di rivedere la tabella di marcia, così da non intralciare la stagione dei matrimoni.

In un secondo momento i lavori riguarderanno la facciata.