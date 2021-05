Siracusa, incontro su "Nuvole. Filosofi, educazione, cultura"

"Nuvole. Filosofi, educazione, cultura". E' il tema dell'incontro organizzato per giovedì 27 maggio alle 17 dalla Fondazione Inda e dal comitato di redazione della rivista Dioniso nell'ambito de "La scena Inda 2021".

Sarà Jeremy Lefkowitz dello Swarthmore College in Pennsylvania a trattare il tema; ad introdurre sarà Alessandro Grilli dell’Università di Pisa.

L'incontro sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook della Fondazione Inda, e disponibili in seguito sul canale YouTube dell’Inda e sul sito www.indafondazione.org.

Il filosofo più famoso della storia che entra in scena in un cesto calato dall’alto; il bene e il male che si affrontano in un dibattito vestiti come galli da combattimento; snobismo, stupidità, liriche sublimi, cimici nella branda, scuole bruciate: Nuvole di Aristofane sono tutto questo e molto altro, in una delle situazioni drammatiche più travolgenti della storia del teatro. Non a caso le Nuvole, costruite intorno alla figura di Socrate alle prese con un contadino ottuso, sono rimaste per millenni tra le commedie più lette e più amate di Aristofane. Dietro alla facciata giocosa fanno capolino però problemi di enorme rilevanza: Aristofane disprezzava davvero filosofi e filosofia, come sembra dalla commedia? E le Nuvole sono davvero tra le cause della condanna a morte di Socrate, come sostiene Platone nell’Apologia?