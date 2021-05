Rosolini, scoperto a confezionare dosi di hashish in casa: dà in escandescenze

E' stato sorpreso a confezionare dosi di hashish per 25 grammi su un tavolo della propria abitazione e per tutta risposta, alla perquisizione dei Carabinieri, dà in escandescenze.

Si tratta di Luigi Iozia, 40enne, di Rosolini, con precedenti specifici, arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, ma anche per resistenza a pubblico ufficiale. Per Iozia sono stati disposti gli arresti domiciliari.