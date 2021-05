Siracusa, terreno trasformato in discarica di rifiuti edili: 2 denunciati

Un appezzamento di terreno di proprietà privata adibito ad attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

I carabinieri hanno trovato cumuli di rifiuti di diversa natura, riconducibili a scarti dell’attività di demolizione e costruzione di un vicino cantiere edile. I militari dell'Arma hanno accertato che, utilizzando un autocarro, gli scarti del cantiere venivano trasportati sversati nel fondo, trasformandolo in una vera e propria discarica abusiva.

Il proprietario del terreno e l’amministratore della ditta proprietaria del cantiere sono stati denunciati. In attesa della bonifica, il terreno, il cantiere e l’autocarro utilizzato per il trasporto dei rifiuti sono stati posti sotto sequestro.