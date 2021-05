Lentini, rapina aggravata in banca: arriva la pena definitiva per un 33enne

Deve scontare 4 anni di reclusione, 2 dei quali già espiati ai domiciliari, a seguito di condanna definitiva per raopina aggravata.

Un 33enne di Lentini è stato raggiunto ieri mattina da un ordine per la carcerazione, emesso dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Catania.

A gennaio 2019, l’uomo, insieme ad un complice, ha compiuto una rapina ai danni di una filiale di un istituto bancario di Lentini e, sotto la minaccia di un’arma da taglio, si è fatto consegnare da un impiegato 4.100 euro in contanti, per poi darsi alla fuga.

Il 33enne è stato rinchiuso nella casa circondariale di Cavadonna.