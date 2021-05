Under 19, l'Eurialo batte il Modica 3-0 al PalaLobello

Vittoria agevole per l’Eurialo Siracusa contro il Modica al PalaLobello nel match valido per la prima giornata di ritorno di under 19 femminile di pallavolo.

E’ finita con un netto 3-0 per le verdeblù, che hanno lasciato alle avversarie 7 punti nel primo set, 11 nel secondo e 14 nel terzo.

Aggressive e determinate sin dall’inizio, le padrone di casa si portano subito sul 5-0. La battuta fuori misura di Lombardi concede il primo punto alle ospiti, ma Dalila Farinata e Michela Di Giorgio riallargano la forbice. Giulia Di Martino fa 9-2, poi ace di Di Giorgio e giocate vincenti di Maria Francesca Valenti e Annalisa Lombardi. Serenza Penzo sorprende le avversarie in palleggio, poi va a segno anche Flavia Cantalanotte. Sul 20-4, l’Eurialo rallenta leggermente, ma conduce comunque comodamente in porto il set, concluso da un altro servizio vincente di Di Giorgio.

Al ritorno in campo Modica riparte meglio, andando sul 2-0 (errori di Farinata e Lombardi), ma viene ripresa prontamente dalle aretusee. Sul 3-3, Di Giorgio si fa murare e le ospiti tornano avanti di un punto, ma Valenti firma il nuovo pari. Di Martino realizza il primo vantaggio verdeblù del secondo parziale, l’ace Di Giorgio dà il punto del 6-4 alle siracusane. Sul 12-5, il tecnico ospite Gennuso chiede il time-out. Non cambia nulla, però, perché le verdeblù allungano ancora con Di Martino, Flavia Cantalanotte e Lombardi: 15-6 e set praticamente chiuso. L’Eurialo realizza il ventiquattresimo punto con la battuta vincente di Lisa Cantalanotte, poi la solita Michela Di Giorgio chiude i conti per il 25-11.

L’equilibrio caratterizza la fase iniziale del terzo parziale, ma dura fino al 4-4. Le ragazze allenate da Ciccio Italia riprendono a marciare come un treno, portandosi in pochi minuti sul 13-5. Solo sul 18-8 le iblee (generose ma nettamente inferiori alle aretusee) accorciano le distanze. Italia concede spazio anche a Greta Farinata e Giada Carucci (entrambe non ancora quindicenni) e quest’ultima realizza anche un punto in battuta. L’Eurialo chiude sul 25-14.

Venerdì le siracusane di nuovo in campo, ancora contro il Modica, ma in trasferta, per il recupero della prima giornata di andata.

Stasera intanto tocca all’under 15 di Salvo Drago. Al PalaLobello alle 19,30 sfiderà l’Augusta.