Vaccini, da oggi tocca agli studenti maturandi

Al via oggi in Sicilia le somministrazioni di vaccini anticovid agli studenti maturandi.

E' previsto che ai minorenni venga somministrato il vaccino Pfizer, mentre AstraZeneca o Johnson&Johnson a chi ha già compiuto 18 anni.

Gli studenti dovranno essere muniti di una attestazione di frequenza dell’ultimo anno del ciclo secondario di secondo grado rilasciata dal dirigente scolastico e, se non ancora maggiorenni, dovranno essere accompagnati da almeno un genitore o da chi esercita la potestà genitoriale.

Gli studenti, senza prenotazione, potranno quindi recarsi presso uno degli hub siciliani.