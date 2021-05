Siracusa, sradicato e rubato l'albero di limoni dedicato a Falcone e Borsellino

E' stato sradicato e rubato l'albero di limone dedicato ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino che era stato piantato nella rotonda davanti all'ingresso del Tribunale di Siracusa in viale Santa Panagia.

Secondo l'associazione "100 Passi di Siracusa", che ha presentato una denuncia in Procura, il furto potrebbe essere avvenuto tra sabato e domenica scorsi, proprio in coincidenza con il 29° anniversario della strage di Capaci.

"La circostanza che il furto - dice Giovanni Pitarresi, dell'associazione "100 Passi" - sia avvenuto in corrispondenza della strage di Capaci è inquietante. Ci auguriamo venga fatta chiarezza e che anche altri cittadini siracusani non si voltino dall'altra parte ".