Lo spettro di una Serie A senza Sud Italia

Se è vero che il calcio è lo specchio del Paese, la differenza tra Nord e Sud Italia è visibile anche guardando la classifica della Serie A. Nel massimo campionato italiano sono presenti solo quattro squadre del Sud (Napoli, Cagliari, Benevento e Crotone) su un totale di venti team. Le restanti sedici sono provenienti dalle regioni dell’Italia centrale e soprattutto settentrionale: il Nord rappresenta la provenienza di oltre la metà delle formazioni in classifica.

Ancora più impietoso il confronto sugli scudetti vinti, dato che per trovare una vittoria di una squadra meridionale bisogna tornare al 1990 con il Napoli di Maradona. Le formazioni del nord sono anche quelle favorite alla vittoria nei pronostici delle scommesse calcio oggi, dato che a contendersi il titolo sono stati sempre Juventus, Inter e Milan, ad eccezione della Sampdoria nel 1991 e, a cavallo del millennio, della Lazio e della Roma.

(H2) Ancora meno Sud nella prossima Serie A?

Manca poco al termine del campionato di Serie A ed ai play-off di Serie B con i consueti verdetti sulle retrocessioni e sulle promozioni. Per quanto riguarda il massimo campionato, delle tre squadre che scendono in Serie B, ben due sono del Sud.

Crotone e Benevento occupano rispettivamente la penultima e la terzultima posizione in classifica, che le condanna alla retrocessione insieme al Parma. Se per il Crotone la matematica aveva sancito con largo anticipo la “condanna” al campionato inferiore, per il Benevento i giochi sono rimasti aperti fino agli ultimi turni di campionato, ma il pareggio della Lazio con il Torino, diretto contendente alla salvezza, ha salvato matematicamente il Toro.

(H2) La Serie B vede una squadra del Sud promossa, forse due

A compensare un po’ le perdite meridionali ci pensa la Salernitana, promossa in Serie A dopo ben 23 anni di assenza dal massimo campionato. Decisiva per la squadra capitanata da Fabrizio Castori è stata la vittoria per 3-0 sul Pescara e la contemporanea sconfitta del Monza contro il Brescia. Il sogno che mancava dalla stagione 1998-1999 diventa realtà grazie al secondo posto in classifica dietro all’inarrestabile Empoli e soprattutto grazie alla volata finale che ha visto ben sette successi su nove partite.

Ma dalla serie cadetta potrebbe arrivare anche una seconda promozione di una squadra del Sud, che andrebbe così a riequilibrare le due retrocessioni meridionali. Il Lecce, infatti, ha ancora la possibilità di conquistare la Serie A vincendo i play-off, ma nel primo turno delle