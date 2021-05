Covid, Canicattini Bagni ad un passo dalla zona rossa: il sindaco chiude scuole, uffici comunali e spazi pubblici

Ttroppi contagi Covid si stanno registrando da giorni a Canicattini Bagni: oggi 22 positivi e 27 in quarantena, nonostante l’adesione e la partecipazione alla campagna vaccinale.

Per arginale la situazione il sindaco Marilena Miceli, con propria ordinanza, ha disposto,ercoledì 26 a domenica 30 maggio 2021, la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado; il divieto di sosta e di assembramento delle aree e pubbliche e piazze permettendo il solo transito al fine di raggiungere le abitazioni private e gli esercizi commerciali; il divieto assoluto di consumare cibi e bevande in queste aree e in tutto il territorio comunale, consentendolo solo nei pubblici locali; la chiusura del mercato settimanale per venerdì 28 maggio 2021; la chiusura al pubblico degli uffici comunali, garantendo solo i servizi essenziali al cittadino.

I trasgressori saranno sanzionati come prevede la legge.

Ribadito l'invito all'uso della mascherina, all'igienizzazione delle mani, al mantenimento della distanza interpersonale, il divieto assoluto di assembramenti e di incontrare parenti e amici in quarantena.

"Nel rimarcare l’importanza di arginare i contagi e sottoporsi a vaccinazione – ha concluso Miceli - con ferma determinazione ricordiamo a tutti che l’impegno di oggi è sicuramente garanzia di una immediata ripresa e ripartenza futura per l’intera città".