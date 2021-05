Siracusa, da giugno le bollette dell'acqua si pagano con il Pago Pa

A partire dalla prossima bolletta di giugno della Siam, il pagamento dovrà essere effettuato tramite il portale Pago Pa. Non si riceverà più il bollettino, tranne per la fatturazione a uso irriguo non potabile che continuerà con la stessa modalità.

L'utente che riceverà l'avviso di pagamento, allegato alla bolletta, dovrà presentarlo in banca, alla posta oppure on line in uno dei molti siti abilitati.

L'avviso di pagamento sarà suddiviso in 3 sezioni: la prima contiene informazioni su creditore e debitore e riporta l'indicazione dell'importo da pagare e la scadenza, la seconda sezione contiene i codici che identificano il documento, la terza il codice a barre necessario per effettuare il pagamento e il codice avviso che identifica in maniera certa solo quel documento.