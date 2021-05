Siracusa, aggiudicati i lavori di completamento del parcheggio Mazzanti: struttura pronta i primi mesi del 2022

E' la Texe srl di Siracusa ad essersi aggiudicata, con un ribasso del 15,223% sull'importo a base d'asta di 723mila euro, l'appalto per il completamento del parcheggio Mazzanti a Siracusa.

Il settore Lavori pubblici conta di consegnare i lavori entro due settimane, mentre si stimano in 250 i giorni necessari per il completamento dei lavori. L’opera dovrebbe essere consegnata alla città i primi mesi del prossimo anno.

L’intervento era stato finanziato per 975mila euro nell’ambito del “Programma regionale destinato alle città con più di 30 mila abitanti che sono sede di porti, finalizzato a promuovere la realizzazione di parcheggi di interscambio per favorire il decongestionamento dei centri urbani e l’interscambio con il sistema di trasporto collettivo urbano ed extraurbano, la riduzione dell’inquinamento ed il risparmio energetico”.

Il parcheggio di interscambio servirà a decongestionare il traffico cittadino e a favorire la mobilità sostenibile. Sarà “a raso”, e prevede la realizzazione di 150 posti auto, di 40 stalli per motociclette, di 38 stalli per biciclette, di 5 colonnine per caricare i mezzi elettrici e di bagni autopulenti. Il parcheggio lato sud, inoltre, sarà terminal di 10 bus per il trasporto urbano.

“Il parcheggio Mazzanti - dichiarano il sindaco Francesco Italia e l'assessore Maura Fontana- non è che uno dei tasselli del progetto sulla mobilità su cui si sta investendo moltissimo. Entro la prossima primavera anche questa opera sarà consegnata alla città: lo scopo principale è quello di dotare Siracusa di infrastrutture e servizi”.