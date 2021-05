Siracusa, Lega Sicilia: revocato l’incarico a Massimo Casertano

"Preso atto dell’impossibilità di trovare una sintesi politica, in un’ottica di crescita della squadra, con il conseguente rafforzamento del Partito in provincia di Siracusa, abbiamo richiesto ai vertici regionali del Partito di revocare l’incarico al signor Massimo Casertano".

Questo l'esordio di una nota a firma del coordinatore politico provinciale e del responsabile provinciale della Lega Sicilia, Impelluso e Vinciullo.

"Siamo dispiaciuti di aver dovuto assumere questa iniziativa - spiegano - nonostante i ripetuti tentativi di dialogo che, unilateralmente, abbiamo portato avanti, senza ottenere alcun risultato concreto e positivo, data la volontà manifesta di arrecare danno all’immagine del Partito che, con questo provvedimento, intendiamo salvaguardare, nel rispetto delle regole e degli accordi che, all’unanimità, erano stati assunti in una riunione di Partito a Catania e che, immediatamente dopo, non sono stati rispettati".