Pachino spedizione punitiva: 4 giovani denunciati per lesioni premeditate

Dovranno rispondere di lesioni aggravate e premeditate due giovani di 21 anni, uno di 19 anni e uno di 30, tutti di Pachino. Il 30enne è accusato anche di minaccia e danneggiamento.

La sera del 22 maggio scorso la segnalazione di una persona ferita in Via Oristano che ha dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari del Pronto soccorso di Avola a seguito dell'aggressione subita da un gruppo di coetanei. Insieme al 23enne avevano riportato ferite anche altri due giovani, suoi parenti, intervenuti per difenderlo ma anche per trovare una soluzione pacifica al dissidio.

Lee dichiarazioni rese dalle vittime e dai testimoni oculari hanno consentito agli investigatori del commissariato di ricostruire l'accaduto: una vera e propria spedizione punitiva nei confronti del giovane, fatto oggetto di continue condotte violente.