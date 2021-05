Rosolini, 7 allacci elettrici abusivi alle palazzine popolari di via S. Alessandra

Allacci elettrici abusivi nel complesso di case popolari di Via Sant’Alessandra a Rosolini. Ne sono stati scoperti 7 durante i controlli effettuati dai militari delle

Fiamme Gialle della Tenenza di Noto, con l’ausilio dei tecnici della E- Distribuzione.

Gli inquilini sono stati denunciati per furto di energia elettrica.

I tecnici hanno proceduto al distacco della fornitura e alla rimozione degli allacci irregolari, sottoposti a sequestro penale.

E' emerso inoltre che 13 dei 18 appartamenti delle due palazzine sono occupati da persone che non sono in possesso del titolo.

Sono in corso accertamenti per quantificare l’esatto ammontare dell’energia elettrica sottratta e del danno subito dalla società fornitrice.