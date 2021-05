Siracusa, spaccio di droga in piazza Lepanto: un arresto

Un 53enne di origini algerine, ma residente a Siracsua arrestato dai Carabinieri in piazza Lepanto.

L’uomo, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 17 dosi di hashish, tutte già confezionate e pronte ad essere vendute, oltre che di 100 euro, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

I militari lo hanno visto cedere una dose e sono quindi intervenuti bloccando sia il pusher che l’acquirente. Il primo è stato arrestato, mentre il secondo è stato segnalato quale assuntore.

Per il 53enne sono stati disposti i domiciliari.