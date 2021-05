Siracusa-Gela, domani chiuso per 7 ore dello svincolo di Rosolini

Domani, martedì 25 maggio, chiusi al traffico veicolare, dalle 9 alle 16, lo svincolo per Rosolini della Siracusa-Gela.

La chiusura della rampa di uscita per Rosolini ai veicoli proveniente da Siracusa, si rende necessaria per consentire le lavorazioni necessarie per il completamento dello svincolo. Da qui l'istituzione dell’uscita obbligatoria allo svincolo di Noto.

È stata predisposta, inoltre, nelle stesse ore anche la chiusura della rampa di ingresso in autostrada dello svincolo di Noto, per i veicoli diretti a Rosolini.