Siracusa, Protocollo per la prevenzione delle attività illecite in agricoltura: il 27 la sottoscrizione

Sarà sottoscritto il 27 maggio alle 18 il “Protocollo per la prevenzione delle attività illecite in agricoltura e degli insediamenti abitativi spontanei”, ulteriore step dopo l'inaugurazione dell’ostello per lavoratori stagionali di Cassibile nell'azione di contrasto ad ogni potenziale attività illecita nella filiera agroalimentare.

Il testo del protocollo, definito dalla Prefettura, è stato condiviso con i soggetti istituzionali, le associazioni di categoria e i sindacati dei lavoratori, mirata a impegnare le aziende della filiera agricola ad assicurare un’idonea soluzione alloggiativa agli stagionali extracomunitari e, a favorire l’incontro fra domanda ed offerta di manodopera.