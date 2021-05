Atto d'accusa di Noi Albergatori verso l'amministrazione comunale

"Siamo stanchi di rincorrere le persone e non tolleriamo più promesse vane".

Con queste parole il direttivo di Noi Albergatori Siracusa comunica l'interruzione di ogni tipo di dialogo con l'amministrazione comunale, decidendo di affronatre la ripartenza "unicamente con le nostre energie, la nostra passione, la nostra determinazione e una acquisita consapevolezza: quella di essere soli".

"Percepiamo tanta presunzione e ostilità - viene spiegato in una nota - il tempo e l’impegno a far sentire la nostra voce è stato sprecato e adesso, il tempo vogliamo e dobbiamo dedicarlo alle nostre aziende, ai nostri dipendenti e alle loro famiglie. Dobbiamo dedicare il tempo ai nostri ospiti - viene infine ribadito - affinché i nostri ospiti possano stare bene, in sicurezza e sentirsi a loro agio nelle nostre strutture, cercando magari di compensare le loro delusioni nel vedere una città sporca, trascurata, priva di servizi, disorganizzata e, per certi versi, anacronistica”.