Canicattini Bagni, refezione scolastica: pubblicato il nuovo bando

Pubblicato dal Comune di Canicattini Bagni il nuovo bando per l’appalto del Servizio di Refezione Scolastica anno scolastico 2021-22.

La gara, per un importo complessivo di 44.928 euro oltre oneri per la sicurezza, scade alle 12 del 16 luglio 2021 mentre entro le 12:00 del 12 luglio 2021 è possibile richiedere eventuali chiarimenti alla responsabile del procedimento, la dirigente del Sesto Settore, Paola Cappe.