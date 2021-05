Siracusa, indumenti usati riversati sul marciapiede: pedoni costretti a scendere sulla strada

Un cumulo di indumenti usati, di quelli che vengono conferiti negli appositi contenitori posizionati in alcune vie di Siracusa, sparsi per tutta larghezza del marciapiede, costringendo i pedoni a scendere sulla carreggiata.

La segnalazione arriva da una nostra lettrice che documenta la situazione di ieri pomeriggio in viale Tica, in prossimità dell'incrocio con viale Santa Panagia.

E' il risultato dell'azione dei soliti vandali che forzano i contenitori per verificare se all'interno ci sia qualcosa da prendere e che per farlo vuotano tutto il contenuto sui marciapiedi o sulla strada.

Inevitabili le conseguenze: oltre ad creare impedimento al passaggio dei pedoni, infatti, grave danno viene arrecato al decoro, in questo caso, poi, di una zona centrale della città.