Avola, riqualificazione di 2 scuole: la giunta approva i progetti

Approvati, dalla giunta del Comune di Avola, i progetti di riqualificazione ed efficientamento energetico dell'asilo nido “Baden Powell” di via Labriola e lo studio di fattibilità tecnico economica per la ristrutturazione, l'adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola materna di via Galeno.

Per l'asilo nido è previsto un importo dei lavori a base d'asta pari a 1,7 milioni di euro; per la scuola materna di quasi 2 milioni di euro.

In entrambi i casi l'amministrazione comunale intende chiedere un contributo pubblico come da Dpcm dello scorso 30 dicembre.

“Da anni programmiamo i nostri interventi per non farci scappare alcun finanziamento pubblico – dice il sindaco Cannata – e investiamo sulla scuola, sostenendo i servizi indispensabili per le nostre famiglie”.