Floridia, deve scontare 2 anni per furti commessi da minorenne

Deve espiare 2 anni di reclusione per furti commessi in Floridia quando ancora era minorenne.

Un 21enne è stato pertanto arrestato dai Carabinieri in ottemperanza di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Catania.

Il giovane è stato trasferito nell’Istituto Penitenziario Minorile di Catania-Bicocca.