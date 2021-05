Rosolini, dietro il forno 250 grammi tra hashish e marijuana: arrestato

Nascondeva dietro il forno in pietra, in casa, circa 250 grammi tra hashish e marijuana, già suddivisa in dosi pronte per essere smerciate.

In manette è finito Corrado Di Stefano, 27 anni con precedenti specifici.

Oltre alle droga, durante la perquisizione effettuata dai Carabinieri, sono stati trovati i coltelli utilizzati per tagliare lo stupefacente ed un bilancino di precisione, oltre a 100 euro. Il denaro è stato sequestrato poiché ritenuto provento di attività di spaccio.

Per Di Stefano sono stati disposti gli arresti domiciliari.