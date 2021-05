Rilancio economico, percorso comune delle Consulte delle Camere di commercio di Siracusa e Ragusa

Un percorso comune per le consulte provinciali delle associazioni di categoria di Siracusa e Ragusa in vista della richiesta di riforma delle Camere di Commercio, con documenti da condividere con la deputazione nazionale e regionale dei due territori.

E' quanto annunciano i presidenti di Confcooperative Siracusa e Ragusa, Enzo Rindinella e Gianni Gulino.

"Entro maggio - anticipano - contiamo di organizzare una nuova grande assemblea. Servirà per fare il punto sulle priorità da affrontare nel territorio ed anche sul percorso di riforma delle Camere di Commercio, dopo l’approvazione dell’ordine del giorno sulla modifica al Decreto Agosto, con cui contiamo di poter scorporare le Camere di Commercio delle Città Metropolitane da quelle di territori più piccoli”.