Biciplan, Azione Siracusa: "Città sempre più sostenibile al pari di molte capitali europee"

Dibattito vivace su Biciplan a Siracusa. Dopo l'intervento negativo di Lega Sicilia, interviene Azione Siracusa atraverso Angelo Carbone, responsabile Politiche giovanili che esprime "soddisfazione per l’impegno dell’amministrazione, per rendere Siracusa una città sempre più sostenibile al pari di molte capitali europee".

Poi la polemica aperta verso Lega Sicilia: "Ancora una volta la vecchia classe politica - si legge in una nota - solleva perplessità faziose, lontane dalla realtà dei fatti. Anche perché - spiega Carbone - di pari passo alla stesura del Biciplan, l’amministrazione sta procedendo alla progettazione di Tpl (Trasporto Pubblico Locale ) e Brt (Bus Rapid Transit o bus a transito rapido )".

Riguardo poi il costo del progetto Carbone ribadisce che le somme sono messe a disposizione dal Ministero Infrastrutture e Trasporti.

"Dal confronto di ieri è emerso ancora una volta - conclude - che alcune forze politiche non guardano al futuro della città, e soprattutto hanno perso il contatto con le nuove generazioni che sempre con maggiore forza chiedono uno sviluppo sostenibile e inclusivo".

