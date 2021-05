Noto, ripulita la costa da San Lorenzo a Marzamemi

Il litorale tra Noto e Pachino ripulito dai volontari di 6 associazioni nell'ambito di Spiagge pulite 2021.

I volontari i sono dati appuntamento in zona Spinazza, ripulendo il tratto di costa che va da San Lorenzo a Marzamemi, tra Noto e Pachino.

Tra i volontari era presente anche l’assessore all’Igiene Urbana Vincenzo Schemmari, che ha raccolto ulteriori segnalazioni dei residenti e che ha dato disposizione affinché i rifiuti recuperati in territorio di Noto vengano ritirati dalla ditta che gestisce il servizio di nettezza urbana, per il corretto conferimento in discarica.