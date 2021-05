Siracusa, carenza di Pfizer: all'hub dell'Urban Center garantite solo le seconde dosi

Scarseggiano i vaccini Pfizer all'Urban Center di Siracusa.

Al momento, secondo quanto è dato sapere, sono garantire solo le seconde dosi per concludere il ciclo vaccinale. Per i prenotati di prima dose gli appuntamenti sono stati posticipati di alcuni giorni.

E questo proprio nel momento in cui si sta cercando a livello regionale di premere sull'acceleratore con una serie di iniziative che mirano a coinvolgere sempre più cittadini e sempre più target e categorie.

Dopo la tre giorni dell'iniziativa "Proteggi te e i nonni", mercoledì parte la vaccinazione per gli studenti maturandi volontariamente e senza prenotazione, potranno essere immunizzati: per i maggiorenni, secondo indicazioni precise, si farà ricorso al siero monodose Janssen o in mancanza AstraZeneca. Ai minorenni, invece, verrà somministrato quello Pfizer. Sempre che quest'ultimo sia disponibile.

Intanto da oggi Sda di Poste Italiane consegnerà 12.500 dosi di AstraZeneca e 29.700 di Moderna. A Siracusa sono assegnate 2.600 dosi.