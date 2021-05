Siracusa, l'hub vaccinale si ferma e ricorda le vittime della strage di Capaci

Anche all'hub vaccinale dell'Urban Center alle 17:58 di ieri l'attività si è fermata per onorare il ricordo di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e dei 5 agenti della scorta, in occasione del 29° anniversario della strage di Capaci.

Dall'altoparlante la voce del delegato di quartiere, Giovanni Di Lorenzo, ha invitato i presenti a fermarsi e ha elencato uno per uno i nomi delle vittime. Dopo aver osservato un minuto di silenzio è partito un applauso che ha concluso l'omaggio alle vittime della mafia.