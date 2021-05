Siracusa, ex convento di San Domenico: Granata "Pronto un progetto per la sua immediata valorizzazione"

"Velocizzare l’impiego di somme già disponibili su contenitori come il Convento di San Domenico e il Gargallo per il completamento del suo recupero". La sollecitazione arriva dall'assessore alla Cultura del Comune di Siracusa, Fabio Granata.

"Ma - fa notare Granata - serve semplificare le procedure e soprattutto condividere progetti finalizzati al recupero di spazi pubblici e non di semplici messe in sicurezza o lavori a pioggia che lascino chiusi i contenitori.

Sul San Domenico in particolare - insiste l'assessore - faccio appello al Governo della Regione e a Stefania Prestigiacomo, che ha preso a cuore questa causa, affinché le somme siano impiegate su una prima possibile riapertura del monumento attraverso un progetto architettonico patrocinato dalla nostra amministrazione che può rendere possibile la riapertura dello spazio del piano terra e del meraviglioso salone al terzo piano (il più grande esistente a Ortigia), realizzando così la prima è più importante tappa del Palazzo delle Arti, della Musica e delle Esposizioni nel cuore di Ortigia”