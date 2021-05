Siracusa, l'Ente scuola edile avvia tre nuovi percorsi formativi

Tre eventi formativi e informativi organizzati dall'Ente scuola edile di Siracusa per imprese, lavoratori e professionisti del settore costruzioni.

Il primo corso su “Sistema Bim, la nuova frontiera della progettazione in edilizia” si terrà, in una “tappa” di 12 ore, il 26 maggio, per proseguire il 3, l’8 e il 9 giugno e concludersi il 24 dello stesso mese con la consegna degli attestati. Previste lezioni del prof. Luigi Alini, dell’ing. Sebastiano Floridia e del dott. Salvo Maccarone rivolte a tecnici progettisti delle imprese, a liberi professionisti e, in particolare, a ingegneri, architetti e geometri. In autunno, sempre sul Sistema Bim, è in programma un successivo corso di ulteriore approfondimento.

Per giugno e luglio è organizzato un secondo corso per posatori cappotto termico che si concluderà con uno specifico esame per ottenere la certificazione di qualità e professionalità, di particolare importanza anche alla luce dei provvedimenti previsti dal Superbonuns 110%.

Previsto, infine, un corso di formazione per addetto ai lavori elettrici Pes (Persona esperta), Pav (Persona avvertita) e Pei (Persona idonea ai lavori sottotensione), della durata complessiva di 16 ore che consentirà al datore di lavoro il riconoscimento dell’idoneità prevista dal Decreto legislativo 81/08.

“Quelli annunziati - evidenziano Alberto Di Stefano e Salvo Carnevale, presidente e vicepresidente dell’Ente scuola-Cpt-Opt Siracusa - rappresentano soltanto una parte delle tante attività previste a breve e medio termine in una sfida e opportunità importanti che coinvolgono l’intera filiera edile".