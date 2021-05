Siracusa, viola per 3 volte in 5 giorni i domiciliari e finisce in carcere

Viola per 3 volte in 5 giorni i domiciliari cui era stato sottoposto alcuni giorni fa perchè ritenuto autore di 5 furti commessi ai danni di esercizi commerciali di Ortigia.

Si tratta di Ugo Luca Pugliara 25 anni.

Alle denunce di Polizia e Carabinieri sono seguite anche le segnalazioni al Tribunale, che ha, quindi, ritenuto inadeguata la misura cautelare in corso e l’ha sostituita con quella più grave della custodia in carcere.

Il provvedimento è stato eseguito dai Carabinieri che lo hanno trasferito pnela Casa Circondariale Cavadonna.